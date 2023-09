Mancini e bin Salman con un pallone insanguinato | i murales di denuncia apparsi a San Siro – Foto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) L’hashtag è #sportwashing. Il tentativo del regime dell’Arabia Saudita di ripulirsi la faccia acquistando e strapagando calciatori da mezzo mondo è al centro dell’ultima opera dello street artist aleXsandro Palombo. I suoimartedì mattina a Sanraffigurano Robertoinsieme a Mohammed bine a tanti altri campioni – da Ronaldo, a Neymar fino a Benzema – con in mano un. La sede e il giorno non sono casuali: questa sera si giocherà la gara di Champions League tra Milan e Newcastle, squadra di proprietà del principe saudita tramite il fondo Pif. L’opera, dal titolo”Welcome to Saudi Arabia” – spiega una nota diffusa dall’artista – punta a “ribaltare a narrazione con cui il regime di Bincerca di ...