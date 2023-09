Manchester United | i convocati per il Bayern | ancora out Amrabat

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 settembre 2023) Le scelte di Erik Ten Hag, allenatore del, per la sfida di Champions League contro ilErik Ten Hag ha diramato la lista dei calciatoriper la prima giornata di Champions League che vedrà ilimpegnato sul campo delMonaco. Non c’è l’ex viola Sofyan, presenti in lista Andre Onana e Rasmus Hojlund Portieri: Altay Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana, Radek Vitek. Difensori: Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Diogo Dalot, Jonny Evans. Centrocampisti: Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Facundo Pellistri, Scott McTominay, Dan Gore, Hannibal. Attaccanti: Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, Omari Forson.