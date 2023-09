Manchester City-Stella Rossa oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Champions League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Ilse la vedrà contro lanella sfida valida per il primo turno della fase a gironi di. Non fortunata nel sorteggio la squadra serba, che debutta contro i campioni in carica della competizione. La squadra di Guardiola non ha bisogno di presentazioni, così come è superfluo rimarcare che il Triplete sarà anche l’obiettivo di quest’anno. Match a senso unico all’Etihad? La sfida è in programma, martedì 19 settembre alle 21:00.tv su Sky Sport (256) e all’interno digol su Sky Sport 254, oltre che insu NOW, Sky Go e Infinity+. SportFace.