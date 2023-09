Malore mentre nuota | turista 84enne muore ad Alghero

Curiosità: Francesco Columbu, detto Franco (Ollolai, 7 agosto 1941 – Olbia, 30 agosto 2019), è stato un culturista, attore, powerlifter, sollevatore e strongman italiano, vincitore del titolo di Mister Olympia nel 1976 e nel 1981.

Malore mentre era alla guida: muore Giacomo Cirillo, comandante della Capitaneria di Messina Gazzetta del Sud - Edizione Messina

Muore per malore mentre cucina e la casa va a fuoco: tragedia in Abruzzo ChietiToday

Alghero Una turista di 84 anni è morta annegata oggi pomeriggio 19 settembre mentre faceva il bagno nel mare di Porto Conte ad Alghero. La donna, esperta nuotatrice, ha accusato un malore improvviso.Tragedia nel mare di Porto Conte, a Maristella, lungo la costa di Alghero. Una turista di 84 anni è morta nel primo pomeriggio dopo essere stata colta da un malore mentre nuotava.