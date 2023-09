Malattie reumatiche | dormire poco e male aumenta l’infiammazione

Leggi su dilei

(Di martedì 19 settembre 2023) C’è un sottile filo rosso che lega la difficoltà a riposare bene, sia in termini quantitativi che qualitativi, cone il dolore cronico. E se non si sa bene, caso per caso, se nasca prima l’uovo o la gallina, ovvero se è l’insonnia a favorire l’acuirsi del dolore o sono i disturbi che proprio non fanno riposare come si vorrebbe, la scienza mette in luce alcuni meccanismi che vanno conosciuti. Ed affrontati al meglio. Perché il sonno“Nella gestione dellereumatologiche occorre tenere conto anche di questo aspetto importante non solo per il benessere dei pazienti ma anche per il trattamento della malattia – spiega Serena Bugatti, del Comitato Scientifico della Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite (FIRA), professore Associato di Reumatologia Università degli ...