Malattie genetiche | la diagnosi di Google con l’Intelligenza Artificiale

(Di martedì 19 settembre 2023) I ricercatori diDeepMind usano AlphaMissense per prevedere se le mutazioni nei geni umani possono essere dannose DeepMind diutilizzaper prevedere mutazioninocive per gli esseri umani. E’ il primo caso di utilizzo dell’IA per aiutare ad accelerare ladiprovocate da varianti. Lo riporta il ‘Financial Times’ sulla base di un articolo pubblicato su ‘Science’. I ricercatori diDeepMind, si legge sul Ft, hanno usatoper prevedere se le mutazioni nei geni umani possono essere dannose. Lo strumento di Ia denominato AlphaMissense, ha valutato tutte le 71 milioni di mutazioni ‘missenso’, in cui ...

Curiosità: In medicina una malattia genetica è sottotipo di malattia rara causata da una o più anomalie del genotipo, quali mutazioni dei geni o alterazioni dei cromosomi le quali sono in grado di dare origine ad una o più patologie. Sebbene ad ogni generazione i processi di variabilità genetica compresi i fenomeni di Crossing-over e di regolazione epigenetica, rimaneggino costantemente l'informazione presente nel nucleo delle cellule, solo poche varianti si traducono in uno stato definito di malattia, esse quindi risultano le maggiormente studiate e conosciute proprio per l'interesse che esse suscitano in campo sanitario e clinico, ma rappresentano solo una minima parte delle alterazioni totali.

E' il primo caso di utilizzo dell'IA per aiutare ad accelerare la diagnosi diprovocate da varianti. Lo riporta il 'Financial Times' sulla base di un articolo pubblicato su '......la presenza di variazionidi specifici polimorfismi che indicano la "predisposizione" di un soggetto a sviluppare determinate. I polimorfismi sono delle variantiche pur ...

(ANSA) - MILANO, 19 SET - L'intelligenza artificiale mette il turbo alla ricerca sulle malattie di origine genetica: la novità arriva ...DeepMind di Google utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere mutazioni genetiche nocive per gli esseri umani. E' il primo caso di utilizzo dell'IA per aiutare ad accelerare la diagnosi di ...