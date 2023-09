Magalli ritorna a I Fatti Vostri | “Se la mia sarcasmo disturba | che si facciano una grattatina”

(Di martedì 19 settembre 2023) Giancarlofa il suo ritorno a Inel corso dell’episodio trasmesso il 19 settembre. Dopo due anni di lontananza dalla scena amata dal pubblico italiano,ha inaugurato una nuova sezione che sarà presumibilmente una costante nella presente edizione del programma. Tale sviluppo è giunto inaspettatamente, in quanto non era stato annunciato precedentemente nella presentazione del format, che vede alla conduzione Tiberio Timberi e Anna Franchi. Il ritorno inaspettato di GiancarloDopo un periodo di assenza dalla Rai, in cuiha rivelato di essere stato diagnosticato con un linfoma e di aver preso una pausa dalla vita agitata per concentrarsi sulla propria salute, torna sul piccolo schermo. Relativamente ai suoi rapporti con la Rai, il ...

Curiosità: I fatti vostri è un programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai 2 dal 3 dicembre 1990 in fascia mattutina, prima del TG2 delle 13:00. La trasmissione, ideata da Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi, è andata in onda ininterrottamente fino al 30 maggio 2003 e dal 1991 al 1996 ha avuto anche un'edizione aggiuntiva trasmessa in prima serata. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008 ha cambiato titolo in Piazza Grande. Dopo essere stata sostituita nella stagione 2008-2009 dal contenitore Insieme sul Due, dal 22 settembre 2009 è ripresa con il titolo originale.

a I Fatti vostri La piazza più famosa della tv italiana, dove si parla di attualità, cronaca, costume e società, è pronta ad accogliere nuovamente il suo ex conduttore con uno spazio ...Secondo Il Messaggero , quello diè uno dei nomi dati per certi nella prossima stagione del servizio pubblico insieme ad un altro ritorno, quello di Claudio Lippi . Non sono tuttavia stati ...

