“Ma vi siete viste?” UeD | da Gianni Sperti parole choc sulle dame | umiliate in studio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) Uomini e Donne, scintille e critiche inconsommerso dalle critiche. L’edizione iniziata una settimana fa (in video, perché le registrazioni sono partite a fine agosto) sta già facendo discutere non poco. Proprioera stato al centro di una polemica con Aurora Tropea, dama con la quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. A sollevare il botta e riposta una foto che Aurora aveva postato sui social e che aveva attirato immediatamente la reazione di. >“Attenti a quello che dice”. GF, Angelica commuove tutti poi la scoperta: “Cosa succede nella sua famiglia” L’opinionista ci era andato giù duro: “Preoccupati della tua dignità, che hai condiviso delle foto in cui sei nuda. Una foto dove scrivi ‘chi vuole darmi la ...