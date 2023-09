Ma poi me ne restano mille

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 19 settembre 2023) Si è svolta settimana scorsa la puntata numero 1000 di Impact e speriamo di vederne altre 1000 ancora. Questa è stata soltanto la prima serata di questo storico traguardo, dato che nella prossima puntata ci sarà la seconda serata. Come detto nel report, c’è stato il giusto connubio tra cenni del passato ed evoluzione di storyline attuali, anche se forse ci poteva stare qualche leggenda in più, ma spero di essere smentito tra 3 giorni. Come prima serata però non è stata affatto male. Partiti subito alla grande col Feast or Fired. Questa tipologia di match non si vede tutti i giorni e ha una particolarità tutta sua che affascina. Alla fine i 4 vincitori sono Yuya Uemura, Chris Bey, Crazzy Steve e Moose. Quest’ultimo fra l’altro molto fortunato, che prende al volo la valigetta dopo che l’aveva presa Steve Maclin, ma è stato colpito da Rhino con una Spear e la valigetta è volata ...