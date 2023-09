“Ma come ti permetti?” Tiberio Timperi gela Anna Falchi in diretta Ancora scintille a I Fatti Vostri

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) L’arrivo dia ‘I’ e sono subitocon. Al debutto, subito una piccola gaffe. Nel fare il suo ingresso in studio, in, il conduttore reduce da Unomattina Estate ha scambiato un saluto con la collega e ha chiestosi dicesse “buongiorno” in svedese, supponendo erroneamente che lei avesse quelle origini. Ma si sbagliava e inle ha scherzato sulla gaffe, correggendolo e spiegando che in realtà ha origini finlandesi: “Semmai in Finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia. Comunque benvenuti”. Altra puntata, altro sketch. Questa volta fornito dalla storia di Paolo e Regina e del loro primo amore. Il nuovo arrivato nel day time mattutino di ...