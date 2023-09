Lutto nel mondo del calcio | è morto Severino Lojodice a 89 anni

Curiosità: Il lutto è il sentimento di intenso dolore che si prova per la perdita, in genere, di una persona cara.

ad Acerra dove è scomparso prematuramente Gennaro Laudando, 21 anni. Il giovane è stato ucciso ... 'Un altro ragazzo di Acerra di soli 21 anni ci lascia prematuramentegiorno del suo onomastico'...Il paziente è stato ricoverato il giorno successivoreparto malattie infettivesospetto di ... Rari Nantes inper la morte di Silvana Fumi Posted on 17 Ottobre 2021 17 Ottobre 2021 Author ...

Lutto nel motociclismo: Filippo Momesso trovato morto nella sua casa a Trento - Sportmediaset Sport Mediaset

Lutto nel motociclismo, pilota italiano trovato morto nella sua casa a Trento Sportitalia

Si è spento all’età di 89 anni l’ex calciatore della Roma Severino Lojodice. Di ruolo mezzala, ha giocato nella Capitale per tre stagioni dal 1956 al 1959, mettendo a segno 24 reti in 87 presenze. Que ...Oggi è un giorno di lutto per la piccola città di Peligros ... affermando che “la piccola Alba rimarrà nella memoria di tutti”. La comunità si unisce nel dolore e nella preghiera per la piccola ...