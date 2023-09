L' ultimatum ai separatisti e le parole di Erdogan | cosa succede nella polveriera del Caucaso

Curiosità: La Repubblica Popolare di Lugansk (in russo , , Luganskaja Narodnaja Respublika, LNR; in ucraino , Luhans'ka Narodna Respublika) è de facto una repubblica federata della Russia. Il suo territorio corrisponde alla Oblast' di Lugansk, che de iure appartiene all'Ucraina. In precedenza lo era stata un'entità separatista autoproclamatasi indipendente il 28 aprile 2014. Tale entità si trovava solo parzialmente all'interno dell'Oblast' di Luhans'k, formalmente parte dell'Ucraina, sebbene i secessionisti e la Russia lo rivendichino per intero. Le autorità secessioniste hanno dichiarato, in modo unilaterale, l'indipendenza dall'Ucraina il 12 maggio 2014, a seguito di un referendum.

