L'Ue non funziona. Timida mossa di Parigi e Berlino per evitare il disastro

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 settembre 2023) I governi di Francia e Germania incaricano 12 esperti di elaborare un piano di riforma. Huffpost lo ha letto: allargamento dell'Ue, fine dell'unanimità, debito comune. Difficile in una comunità in cui, dai migranti al grano ucraino, ognuno fa per sé. A cominciare proprio da francesi e tedeschi