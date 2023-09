Lucio Battisti Scrivi il tuo nome su qualcosa che vale

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 19 settembre 2023) A venticinque anni dalla morte e nell’anno in cui avrebbe compiuto gli ottanta, un’autobiografia discritta con le sue stesse parole. È quella contenuta in E già, il suo primo album dopo la separazione da Mogol, pubblicato il 14 settembre 1982. Un disco-confessione senza le parole di Giulio Rapetti, senza quelle di Pasquale Panella:canta in prima persona. I