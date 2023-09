Curiosità: Viareggio è un comune italiano di 60 669 abitanti della provincia di Lucca e facente parte della Versilia in Toscana. Il nome deriva da Via Regia, antica via di comunicazione intorno alla quale si sviluppò il borgo di Viareggio.

commenta L'escursionista scomparso a, sulle Alpi Apuane, è stato trovato morto in un dirupo. Si tratta di un 30enne svizzero di cui si erano persi i contatti lunedì mattina e che aveva annunciato di voler raggiungere il Monte ...Il corpo del30enne di nazionalità svizzera è stato individuato dopo una notte di ricerche ... sono scattate le ricerche dei Vigili del Fuoco del comando di. Sul posto anche il personale ...

Lucca, turista scomparso ritrovato senza vita in un dirupo TGCOM

Lucca: turista scomparso ritrovato senza vita in un dirupo - LaPresse LAPRESSE

Lucca, 19 set. (LaPresse) - È stato trovato senza vita l'escursionista disperso sulle Alpi Apuane (in provincia di Lucca) di cui non si avevano più notizie da ...I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno operando da ieri sera a Gallicano per la ricerca di un uomo di 30 anni disperso, un turista straniero partito ieri mattina dall'agriturismo Sommer per un ...