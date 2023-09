Lotta | Mondiali 2023 | Aurora Russo ai ripescaggi per il bronzo nei 57 kg | eliminate Liuzzi e Rinaldi

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) Bilancio negativo in chiave azzurra al termine della quarta giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento sulle materassine della Stark Arena di Belgrado e valevole come primo evento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Tutte e tre le nostre portacolori impegnate oggi sono state sconfitte al primo turno, ma una di loro è stata ripescata e domani potrà giocarsi le residue chance di medaglia (e di pass olimpico). Parliamo di, giovane promessa del movimento tricolore, che ha dovuto cedere il passo alla fenomenale giapponese Tsugumi Sakurai per superiorità tecnica (10-0) accedendo successivamente ai recuperi grazie al passaggio in Finale della campionessa iridata in carica. La ventenne piemontese, oro europeo e mondiale juniores in questo ...