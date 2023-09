Lotta femminile | Mondiali Belgrado 2023 | Aurora Russo ripescata | domani la sfida a Kurachkina

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Va in archivio la prima giornata per laazzurra ai Campionatidi. Nei 57 kg arriva il ripescaggio perchepotrà tentare di nuovo l’accesso alle finali per il bronzo. La campionessa del mondo U20 nella categoria -59 kg si era inizialmente arresa alla giapponese Tsugumi Sakurai, campionessa iridata nei 55 kg nel 2021 e d’Asia nei 57 kg nel 2022. L’incontro era finito per superiorità tecnica (10-0) con la nipponica che si è spinta fino alla finale per l’oro (se la vedrà contro la moldava Anastasia Nichita). Adesso per(che è ventitreesima nel ranking mondiale) si aprono i ripescaggi con laalla bielorussa (Individual Neutral Athletes) Iryna, ...