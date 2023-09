Lotito | «Mi auguro che la squadra prenda consapevolezza dei propri mezzi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 settembre 2023) A pochi minuti dalla delicata gara d’esordio contro l’Atletico Madrid, il presidente della Lazio,ha rilasciato ai microfoni di Sky alcune dichiarazioni, ecco le sue parole «Miche lacoscienza deie abbia all’intento la capacità di poter competere con tutti. Quando uno cambia diversi giocatori, si alterano glie quilibri dello spogliatoio. Miche si stia ricreando quell’alchimia che è il segreto dello spogliatoio» Quali sono gli obiettivi «Giocare partita dopo partita sapendo di non essere primi ma manco ultimi. L’inter è arrivata in finale, noi l’abbiamo battuta così come il Milan e il Napoli che ha vinto lo scudetto. Abbiamo battuto anche la Roma. Dobbiamo essere convinti dei nostri» Sui ...