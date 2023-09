(Di martedì 19 settembre 2023) Da qualche giorno sui grandi quotidiani, non propriamente la cosa più letta oggi, compare la nuova pubblicità del gruppo Feltrinelli per invitare alla

Curiosità: L'ossessione o pensiero ossessivo è un fenomeno psicopatologico che consiste in un'idea fissa o in una rappresentazione mentale accompagnata da un vissuto ansiogeno e che il soggetto non può controllare pur avendone coscienza. Si tratta di un pensiero continuo, che ricorre e persiste nonostante gli sforzi per ignorarlo o eliminarlo.

... la ricerca delle idee, l'per l'apparenza , alternando citazioni, visioni e piccoli ... Quindi volevo che anche il lavoromacchina da presa fosse esplicito ed estremo, che facesse dei ...causa dell'stacanovista per il lavoro . Passa da uno stato di crisi all'altro e ha ... La scalata ostile a Twitter Alla vicenda dell' acquisizionepiattaforma di Jack Dorsey sono ...

L'ossessione della lettura - ilGiornale.it ilGiornale.it

Luis Enrique e l'ossessione Champions del Psg: "Per un club non è mai un buon segno" Sky Sport

Da qualche giorno sui grandi quotidiani, non propriamente la cosa più letta oggi, compare la nuova pubblicità del gruppo Feltrinelli per invitare alla lettura ...«Ogni scrittore ha un temperamento ossessivo: pure chi lo nega. Io ho passato parte della mia vita a negoziare una relazione con le mie ossessioni: uomini, alcol, scrittura. Ossessioni generative e ...