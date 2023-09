Lorenzo Buffon | «Maignan stia tranquillo | 5 gol si prendono | i conti si fanno alla fine»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 settembre 2023) La Gazzetta dello Sport oggi presenta un’intervista a, grande portiere del Milan degli anni ’50 La Gazzetta dello Sport oggi presenta un’intervista a, grande portiere del Milan degli anni ’50. COME STA – «Così così. Vado per i 94, sono un po’ sordo, qualche acciacco, ma non mi lamento. Sono amico di tutti i medici, faccio quello che mi dicono. Sto abbastanza bene e dipingo. Fiori, paesaggi, il Tagliamento. La pittura è il mio hobby, a Milano ho seguito i corsi serali. Poi anche la pesca al fiume, dove ci sono le trote marmorate, le sogliole, le passere». 1950: JUVE-MILAN 1-7 CON NORDAHL – «Ricordo tutto. John Hansen ha segnato subito. Era febbraio, faceva un freddo boia. Sono passati più di settant’anni, ma rivedo ancora le azioni, i gol. Loro avevano Hansen, Praest, Boniperti, ...