Loki 2 | il produttore sul Victor Timely di Jonathan Majors | Avrà un ruolo fondamentale

(Di martedì 19 settembre 2023) Nonostante le vicende negative sull'attore, il suo personaggio rimarrànella trama della seconda stagione della serie. Secondo quanto dichiarato dalKevin Knight,unnella Stagione 2 di, che debutterà il prossimo 6 ottobre su Disney+. Questo nonostante le vicende negative che hanno coinvoltonei primi mesi dell'anno. In un'intervista a Entertainment Weekly, Wright ha dichiarato che i problemi legali dinon hanno fatto sì che i Marvel Studios modificassero la seconda stagione diper minimizzare l'importanza del personaggio. "è una persona di cui siamo molto, molto ...

Curiosità: Loki è una serie televisiva statunitense ideata da Michael Waldron per Disney+.

2, ilanticipa: "Ke Huy Quan sarà il cervello della TVA" Sebbene né i Marvel Studios né Disney+ abbiano risposto ai contenuti della notizia, l'intervista rilasciata da Wright a ..."Noi siamo dei", risponde. Ilesecutivo Kevin R. Whright , inoltre, spiega che nei nuovi episodisentirà il peso della responsabilità e avrà a che fare con una missione che in ...

Nonostante le vicende negative sull'attore, il suo personaggio rimarrà fondamentale nella trama della seconda stagione della serie.I nuovi episodi della serie Marvel arriveranno in streaming su Disney+ il 6 ottobre. Loki in smoking, Loki in versione esploratore tra le linee temporali e addirittura Loki che da antieroe diventa def ...