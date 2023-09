Lo voleva l'Inter | Lukebakio ha scelto il Siviglia | 'E' stato facile | non devi pensarci tanto'

Curiosità: Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Dybalarestare alla Juve, e di Lukaku sappiamo tutti la storia. Non voglio che passi questo ..., Milan, Juve e Napoli sono più forti, questo non vuol dire che la Roma non vale un cazzo. ...... rendimento e risultati 'Il Napoli conosceva la situazione di Kim, cheandare via, che ... che campionato si aspetta al vertice 'Ho visto nell'una squadra forte, più forte delle altre in ...

Inter-Milan, Inzaghi: "Thuram Lo conosciamo bene. Marotta lo ... Eurosport IT

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Real Sociedad ...Le avversarie Le due milanesi e la Juve, ad inizio stagione avrei messo anche la Roma, diciamo che ci sono cinque squadre più la Lazio che si giocano la Champions, l'Inter è in in grande periodo di ...