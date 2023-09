Lo squalo si arena in spiaggia | i bagnanti lo salvano

(Di martedì 19 settembre 2023) In Florida unomako si èto lungo la riva. Alcune persone presenti sullasono riuscite ad aiutarlo e a consentirgli il ritorno in acqua più ...

In Florida uno squalo mako si è arenato lungo la riva. Alcune persone presenti sulla spiaggia sono riuscite ad aiutarlo e a consentirgli il ritorno in acqua più profonde. Il mako è un grande squalo capace di nuotare anche a 100 km/h e di fare balzi fuori dall'acqua fino a 7 metri di altezza 18 settembre 2023

Florida, squalo mako si arena in spiaggia: i bagnanti lo aiutano a ... La Stampa

Squalo mako si arena in spiaggia in Florida: i bagnanti lo salvano e lo ributtano in acqua Corriere TV

(LaPresse) Stupore tra i bagnanti di Pensacola Beach, in Florida dove il 14 settembre uno squalo mako si è arenato lungo la riva. Il predatore era lungo 4 metri e si dibatteva disperato. Alcune persone presenti sulla spiaggia sono riuscite ad aiutarlo e a consentirgli il ritorno in acqua.