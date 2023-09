Lo sciopero dei lavoratori dell’auto Usa pronto ad allargarsi Per ora fermo solo un lavoratore su dieci

(Di martedì 19 settembre 2023) Il United Auto Workers, i sindacato deistatunitense, minaccia un ampliamento delloin corso negli stabilimenti di General Motors, Ford e Stellantis a partire da venerdì se non ci saranno sostanziali progressi verso un nuovo contratto di lavoro. “O le tre big lavorano per fare progressi nelle trattative o più dipendenti faranno”, ha detto il presidente del potente sindacato dei metalmeccanici americano Shawn Fain. La mobilitazione è iniziata venerdì scorso e per ora riguardaalcuni stabilimenti dei tre gruppi. Sui 146milache può mobilitare il sindacato al momento13mila si sono fermati. La piattaforma di rivendicazioni sindacali è ambiziosa. Oltre ad aumenti del 40% le richieste prevedono migliori ...

Curiosità: Lo sciopero è un'astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, promossa dai sindacati (ma è concepibile anche uno sciopero proclamato da gruppi intra-aziendali o interaziendali, senza alcun intervento del sindacato), avente per finalità quella di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative rispetto a quelle disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Negli Stati Uniti, l'attenzione resta poi sullolavoratori delle case automobilistiche. Lo United Auto Workers (Uaw) allarghera' gli scioperi ad altre fabbriche se Ford, General Motors e Stellantis non compiranno "seri progressi" verso ...Nelloin corso in America c'è al centro la tutela dell'apporto umano nel lavoro di attori e sceneggiatori. Il 'New York Times' ha pubblicato un disclaimer sull'usosuoi contenuti per ...

