Lo sciame sismico | la faglia e le possibili repliche | cosa ha provocato il terremoto di Marradi e cosa può succedere adesso

(Di martedì 19 settembre 2023) Ildi magnitudo 4.9 con epicentro ache ha colpito il Mugello è il risultato dell’attivazione di una. Lo «stiramento» dipende dai movimenti della placca Adriatica. Che trascina con sé la parte esterna della catena appenninica. Fa parte della normale dinamica della zona. Ma è difficile poter dire a priori se questo possa determinare un effetto di innesco di unavicina e analogamente grande. «Non siamo in grado di escluderlo», dice Andrea Morelli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna. Mentre secondo Davide Piccinini, ricercatore dell’Ingv a Pisa, non c’è collegamento con loche interessa le Marche. «L’origine è la stessa dei terremoti di Norcia e Amatrice, cioè i movimenti della placca Adriatica. Ma quei terremoti ...

Curiosità: In sismologia uno sciame sismico è un fenomeno naturale caratterizzato da una lunga sequenza di scosse sismiche di lieve e media intensità, che può durare fino a diversi mesi e localizzato in una determinata zona. Un fenomeno che viene confuso con questo è la sequenza sismica, la quale non è circoscritta e si sviluppa in un arco di tempo decisamente più ristretto.

Lo, con le sue fasi di assestamento, ricorda ulteriormente la nostra fragilità e che la nostra forza di ripartenza ha nel Signore Gesù il fondamento del nostro impegno aperto alla ..."A seguito del terremoto avvenuto durante la notte con epicentro nella zona di Marradi e del perdurare dello, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel ...

