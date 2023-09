LIVE – Sestri Levante-Pescara 1-2 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023)sono pronte a scendere in campo in occasione del match del girone B di. Fischio d’inizio alle 20:45 di martedì 19 settembre. La squadra di Zeman fin qui ha collezionato sette punti e vuole rimanere imbattuta. Tre ne ha invece ilche cerca di allontanarsi dalle zone calde della classifica. Sportface.it vi offrirà unatestuale dalle 20:45. DOVE VEDERE LA PARTITA PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-2 (10? De Marco, 44? Candino (R), 58? De Marco) 58?- GOOL!!! Ancora De Marco a segno, nuovo vantaggio per gli ospiti: 1-2 49?- Occasionecon ...