LIVE Milan-Newcastle 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | occasione persa dai rossoneri

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+6 FISCHIA TRE VOLTE SANCHEZ!0-0! 90’+5 LONGSTAFF! Azione di ripartenza dei Magpies, il centrocampista inglese riceve il pallone al limite dell’area e, col destro, lascia partire una conclusione potente: attento Sportiello a pizzicare con le dita la sfera, mettendola così in angolo. 90’+3 Grandissimo intervento di Trippier in scivolata su Musah sulla destra, il quale sembrava aver preso il tempo al terzino inglese, nettamente il migliore in campo dei suoi. 90’+2 Reijnders va alla conclusione dalla distanza, palla che sorvola la traversa della porta di Pope. 90’+1 Cinque minuti di recupero. 90? Cambio per il, fuori Isak, dentro Barnes. 89? Ammonito Krunic per un intervento in ritardo precedentemente non fischiato su Almiron. 88? ...