LIVE Milan-Newcastle 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Leao vicino al gol

(Di martedì 19 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74?! CHE OCCASIONE! Pallone strepitoso messo in area da Florenzi, che con un cross calibrato alla perfezione trova la testa del portoghese, il quale però non riesce a inquadrare la porta. 73? Applauso fragoroso della tifoseria rossonera per Sandro Tonali, il quale lascia il campo: al posto dell’azzurro dentro Anderson. 72? Non ce la fa Loftus-Cheek, al suo posto dentro Musah. 71? Si è fatto male Loftus-Cheek, probabilmente un principio di crampi per il centrocampista inglese. 70? Loftus-Cheek supera in velocità Tonali sulla destra, ma il suo cross è facile preda di Pope. 68? Theo Hernandez cerca una giocata difficilissima con l’esterno sinistro, il pallone finiscemente tra le mani di Pope. 68? Anticipato Giroud da Burn, il quale mette il pallone in fallo ...