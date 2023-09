LIVE Milan-Newcastle 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo a San Siro

Leggi su oasport

48? Gordon viene servito in verticale da Murphy, ma il trequartista ex Everton non aggancia il pallone. 47? Tonali tenta la conclusione a giro dalla distanza, Thiaw si frappone tra il pallone e la porta. 47? Isak attaccato da Chukwueze, il nigeriano commette fallo sull'attaccante svedese. 46?IL! 19.49 Tutto pronto per l'inizio della ripresa. 19.47 Ed è Calabria a lasciare posto a Florenzi nell'undici rossonero: il capitano delè stato sostituito sia per una condizione fisica non eccezionale, sia per il giallo rimediato nella prima frazione di gioco. 19.45 Stanno per rientrare le squadre nel terreno di gioco, si è scaldato con intensità in quest'intervallo Florenzi, vedremo se l'ex Roma farà il suo ingresso in questa ...