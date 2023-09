LIVE Lazio-Atletico Madrid 0-1 | Champions League calcio in DIRETTA | palo di Morata!

(Di martedì 19 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Ammonito Patric per fallo a centrocampo. 80?in difficoltà in fase di costruzione. 78? Fuori Lino e dentro Riquelme nell’. 76? Dentro Pedro e Cataldi per Vecino e Zaccagni nella. 74? Fuori Witsel, dentro Correa nell’. 72? Sinistro di Zaccagni che chiama all’intervento Oblak. 70? Miracolo di Provedel su Lino lanciato in porta. 68? Destro di Lino fermato da Isaksen in copertura. 66? Grande parata di Provedel su un tiro cross di Griezmann. 64? Tiro di Morata, ancora una deviazione,! 62? Fuori Felipe Anderson e Kamada, dentro Isaksen e Guendouzi nella. 60? Patric ferma Lino sulla fascia destra. 58? Pronti due cambi per la ...

