LIVE Lazio-Atletico Madrid 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Ingresso in campo dei giocatori, inno dellain corso. 20.50 Laè la terza squadra italiana allenata da Maurizio Sarri in(dopo Napoli e Juventus), solo Carlo Ancelotti ha guidato più team italiani diversi nella coppa (4 – Juventus, Milan, Napoli e Parma). 20.45 Questa sarà l’11^ stagione di Diego Simeone inda allenatore dell’Atlético(ogni Coppa dal 2013-14). Simeone conta 95 presenze alla guida del club in, tra i tecnici solo Alex Ferguson (190 con il Man Utd) e Arsène Wenger (177 con l’Arsenal) ne vantano di più con una singola squadra nella ...