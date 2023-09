(Di martedì 19 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Il progetto dell’è quello di arrivaredue partite decisive con USA e Polonia a punteggio pieno. Dunque servirà vincere con, Colombia e Germania senza lasciare punti per strada. Vedremo già da oggi se sarà attuabile. 14.08 In mattinata la Germania ha faticato tantissimo nel piegare la Corea del Sud. Alla fine le teutoniche si sono imposte per 3-2. 14.03 Attenzione che oggi l’asticella si alza, e non di poco. Laè reduce dal trionfo ai Campionati Asiatici, dove ha sconfitto in finale la Cina! In questo, però, ha incassato un secco 0-3 contro le campionesse olimpiche degli Stati Uniti. 14.00 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello e benvenuti alla ...

L'femminile torna in campo per il Torneo di qualificazione alle Olimpiadi . Le azzurre, reduci da due vittorie in altrettante partite contro Corea del Sud e Slovenia , sfidano la Thailandia ...SEGUI- THAILANDIA IN STREAMING SU ...

Qualificazioni Olimpiadi 2024 - LIVE! Italia-Slovenia: 2° impegno nella Pool C per le Azzurre verso Parigi Eurosport IT

LIVE Italia-Thailandia, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: si parte alle 14.30 OA Sport

Torneo Preolimpico di volley femminile: l'Italia di Myriam Sylla sfida la Thailandia per centrare tre punti decisivi per il pass utile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 ...