LIVE Italia-Thailandia 2-1 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | 16-14 | le asiatiche non mollano

(Di martedì 19 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-14 Mani fuori di Antropova. 16-14 Scambio lungo, viene difesa anche Antropova, poi Pietrini attacca in rete. Time-out. 16-13 Primo tempo di Thatdao. 16-12 Attacco della solita Antropova. 30 punti per lei. 15-12 Parallela di Chatchu-On. 15-11 Fuori il primo tempo di Thatdao. Time-out. 14-11 Parallela di Antropova, oggi trascinatrice di questacon tanti dubbi e poche certezze. 13-11 Difeso il primo attacco di Sylla, poi esce il primo tempo di Squarcini. 13-10 Mani fuori di Wipawee. 13-9 Diagonale di Sylla, che è tornata ad ingranare. 12-9 Fallo di posizione della. 11-9 Riceve male anche Sylla, ma va a segno con un mani fuori. 10-9 Ace di Wipawee, pessima ricezione di Pietrini. 10-8 Non sfrutta un ...

Curiosità: Total Request Live (noto principalmente con acronimo TRL) è un programma televisivo italiano andato in onda su MTV Italia dal 1º novembre 1999 al 24 settembre 2010, nonché la versione italiana del popolare show televisivo americano Total Request Live. Nel programma si alternavano le esibizioni di numerosi cantanti e gruppi e veniva trasmessa la classifica dei 10 video più votati dagli spettatori tramite web.

Qualificazioni Olimpiadi 2024 - LIVE! Italia-Thailandia: Azzurre a caccia del tris di vittorie nella Pool C Eurosport IT

LIVE Italia-Thailandia 2-1, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: 9-6, Antropova indemoniata OA Sport

Dopo la sconfitta all'overtime nell'ottima gara contro l'Hapoel Jerusalem, il Banco di Sardegna Sassari torna in campo stasera per la finale del terzo posto del torneo ...l direttore scientifico dell’Alleanza, Enrico Giovannini, seguirà il vertice Onu commentando, in un evento ASviS in diretta streaming, i nodi cruciali che verranno affrontati per portare a compimento ...