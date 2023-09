LIVE Italia-Thailandia 1-0 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | 25-19 | Antropova e Pietrini scatenate

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.57 Inizia il secondo set con Bosio in battuta. 14.55 7 punti sin qui per, con un muro e due ace. 4 punti a testa per Petrini e una Sylla che ha faticato in ricezione. 25-19 Diagonale dia chiudere il primo set.1-0. 24-19 In rete la battuta di Danesi. 24-18 Free ball per l’e primo tempo di Squarcini. 23-18 Ancora fatica per Danesi in primo tempo, ma si riscatta a muro. 22-18 Murata Danesi, ma il palleggio era troppo basso. 22-17 Pipe di una scatenata. 21-17 Ancora problemi per Sylla in ricezione, ci pensaa togliere le castagne dal fuoco. 20-17 Diagonale di Chatchu-On. 20-16 Murone disu Chatchu-On. ...