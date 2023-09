LIVE Italia-Thailandia 0-0 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | 8-7 | azzurre contratte in avvio

Leggi su oasport

(Di martedì 19 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-12 Primo tempo di Thatdao. 14-11 Diagonale di Sylla. 13-11 Contrattacco di Ajchaporn. 13-10 Primo tempo profondo di Thatdao. 13-9 Errore in battuta delle asiatiche. 12-9 Diagonale di Chatchu-On. Time-out. 12-8 Muro di Danesi, allungano le. 11-8 Mani fuori di Antropova. 10-8 Murato il contrattacco di Pietrini. 10-7 Ace di Squarcini. 9-7 Non c’è il tocco del muro. Confermato il punto per l’. 9-7 Esce il primo tempo di Hattaya, richiesta di moviola della. 8-7 Mani fuori di Pietrini. 7-7 In rete il primo tempo di Squarcini, qui è proprio mancata l’intesa con Bosio. 7-6 In rete la battuta di Sylla. 7-5 Parallela potente di Antropova. 6-5 Errore di Mazzanti, perché Squarcini aveva toccato la palla, dunque ...