Lirico Sperimentale al Morlacchi con una Turandot in mutande e il finale di Berio

(Di martedì 19 settembre 2023) Spettacolo mozzafiato che ha assemblato i frammenti di Puccini con le conosciute alchimie della sua orchestrazione di Stefano Ragniinal Civico del Verzaro ieri sera. O meglio, è Calaf che in canottiera e boxer rivela alla principessa il suo nome fatale. E’ il momentodella storia cinese di Puccini narrata da Alessio Pizzech, approdata algrazie alla stagione itinerante del. Con una regia di assoluta attualità, con il coro di teppisti coltello in mano, come, sempre più spesso vediamo oggi nelle nostre periferie. Una umanità corrotta, un mondo senza luce, con il fondale fisso di una luna piena che, anziché illuminare, sembra rendere le ombre sempre più sfuggenti e minacciose. Rinunciando a tutti gli orpelli della tradizione, ...

Curiosità: Il teatro lirico sperimentale di Spoleto è stato fondato nel 1947 da Adriano Belli, avvocato e musicologo, con il fine di avviare alla professione dell'arte lirica quei giovani dotati di particolari qualità artistiche che, compiuti gli studi di canto, non avevano ancora debuttato.

Primo appuntamento con gli spettacoli regionali, al Teatro Morlacchi di Perugia, lunedì 18 e martedì 19 settembre 2023, ore 20.30 Un fine settimana molto speciale per il Teatrodi Spoleto che ha visto al Teatro Nuovo un pubblico numerosissimo agli spettacoli della Turandot di Giacomo Puccini , su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni , con il ...Stefania Sandrelli a Spoleto per assistere alla 'Turandot' messa in scena dai giovani talenti del Teatro'A. Belli'. La nota attrice nella serata di domenica si è seduta tra il pubblico: a fine spettacoli ha poi incontrato il cast, complimentandosi con i ragazzi per l'ottima prova ...

di D.N. Un fine settimana molto speciale per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto che ha visto al Teatro Nuovo un pubblico numerosissimo agli spettacoli della Turandot di Giacomo Puccini, su libre ...Regia di Alessio Pizzech. Dirige l’orchestra O.T.Li.S. del Teatro Lirico Sperimentale il maestro Carlo Palleschi. Coro e Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli”, diretti dal ...