Curiosità: Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

, CERTEZZA OTTAVI DI FINALE Ma in questa stagione di Champions League l'ripetere la grande cavalcata dello scorso anno Per i principali siti di scommesse la risposta è sì. La ...In occasione del lancio del suo nuovo album 'Dedicato a noi', in uscita il 22 settembre, Luciano Ligabue ha parlato del suo amore per l', del derby dominato sul Milan e delle possibilità scudetto

L'Inter può tornare in finale: le quote nerazzurre in Champions La Gazzetta dello Sport