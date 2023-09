Lino Banfi | “Mi chiamavano Pancetta nera Moro mi censurò | Tatarella lo amavano tutti”

(Di martedì 19 settembre 2023)si racconta a cuore aperto e parla anche di politica nella lunga intervista al Corriere della Sera, raccolta da Aldo Cazzullo. Cita le sue simpatie di “destra”, la celebre amicizia con Silvio Berlusconi e racconta gli incontri meno noti con due politici pugliesi illustri, Aldoe Pinuccio: quest’ultimo quando ancora era un semplice deputato Msi. Il quasi novantenne comico di Canosa racconta della censura preventiva subita da un insospettabile leader Dc. «Nel 1972, tramite il suo segretario Nicola Rana, mi convoca in prefettura a Bari Aldo: “Mi hanno detto che lei nei suoi spettacoli fa una battuta su di me… Me la ripete?”la ripetè: “In Russia Stalin è morto e c’è la destalinizzazione, in Italiaè ancora vivo ma c’è già la ...

Curiosità: Lino Banfi, nome d'arte di Pasquale Zagarìa (Andria, 9 luglio 1936), è un attore, comico, sceneggiatore e cabarettista italiano.

e Papa Francesco, un altro siparietto da italiettaè un grande comico e la sua arte ha allietato e continua ad allietare gli spettatori con filmetti che non sono capolavori ma ...e Papa Francesco . Che i due fossero in buoni rapporti " oltre a essere nati nello stesso anno, il 1936 - già si sapeva: negli anni sono stati fotografati insieme qualche volta e lo scorso ...

Lino Banfi, l'amicizia con Papa Francesco e il ricordo della moglie: "Mi sta preparando l'aldilà" La Gazzetta dello Sport

Lino Banfi e la moglie Lucia che l'aspetta nell'aldilà: la forza e la tenerezza di un artista Vanity Fair Italia

Banfi non ha bisogno di legittimarsi col Pontefice: sarebbe simpatico pure se non fosse “amico del Papa”. A Francesco non pare vero calarsi in questi siparietti ...Lino Banfi L’attore ricorda la moglie Lucia: «Fino all’ultimo giorno l’ho baciata, l’ho chiamata amore, e l’ho amata veramente»… Leggi ...