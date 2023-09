Linea Cumana Eav | Nappi Lega denuncia | “Biglietti introvabili ma scattano le multe”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sempre più insostenibili i disagi e il ‘salasso’ che sono costretti a subire quotidianamente i pendolari che utilizzano ladi Eav, che colil centro di Napoli all’area flegrea. Al netto della quasi impossibilità di procurarsi il biglietto, e non certo per colpa loro ma a causa di diverse biglietterie chiuse (una su tutte, quella di Torregaveta) e di molte macchinette mal funzionanti, i viaggiatori fanno i conti anche con un altro ‘danno collaterale’ di questa gestione improvvida: lein conciliazione. Quello che però è ancora più assurdo è che il totale della sanzione – che ammonta a sei euro -, finirebbe per metà nelle casse di Eav e per il restante 50% nelle tasche del controllore che ha elevato la multa. Considerando la media dell’attività sanzionatoria a bordo, in ...