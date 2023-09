Limpoma | ecco il rimedio omeopatico per evitare che si ripresenti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 settembre 2023) Chi ha un lipoma normalmente prende tempo. Si trascura. Aspetta, per poi finire inevitabilmente dal chirurgo. Il lipoma viene asportato ma il più delle volte il problema si ripresenta, nello stesso punto o altrove. Chi si rivolge invece alla medicina omeopatica non avrà questo problema. dott. Marco Tortorici Illycopodium clavatum, provocherà il riassorbimento del lipoma e la risoluzione della problematica, migliorando al contempo il profilo lipidico del nostro torrente circolatorio. Un intervento non meccanico, semplice, economico ma soprattutto rispettoso della integrità del nostro organismo. Info: dott. Marco Tortorici, esperto in omeopatia dal 1985 tel. 06 6858 6674