Ligabue | Roma e Totti | storie senza tempo

(Di martedì 19 settembre 2023) Dopo tre anni di silenzio esce venerdì il nuovo album di Luciano, undici brani inediti che porterà in giro per l'Italia con un tour che lo impegnerà per tutto l'autunno, partendo da Verona il ...

Curiosità: Luciano Riccardo Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue (Correggio, 13 marzo 1960), è un cantautore, chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico italiano.

Dopo tre anni di silenzio esce venerdì il nuovo album di Luciano, undici brani inediti che porterà in giro per l'Italia con un tour che lo impegnerà per tutto l'autunno, partendo da Verona il 9 ottobre. Per il nuovo album, dal titolo "Dedicato a noi" , il ...approfondimento Una canzone senza tempo,dedica il singolo ae a Totti Il verso "Reggio è solo un'altra idea" mi ricorda L'Isola non trovata di Francesco Guccini, cui per altro tu hai ...

Ligabue: “Amo le bandiere come Totti” - Forzaroma.info - Ultime ... ForzaRoma.info

Ligabue, il nuovo album: «Ho fatto le mie cazzate ma non mi pento ... Open

Milano, 19 set. (askanews) - È il padre nobile del rock italiano e con il suo pubblico ha un rapporto speciale costruito in oltre 30 anni di carriera; Luciano Ligabue esce con "Dedicato a noi" il quat ...Luciano Ligabue lancia il suo nuovo album "Dedicato a noi" con un tour che inizia il 9 ottobre all'Arena di Verona. L'album è stato prodotto da Ligabue stesso, Fabrizio Barbacci e Niccolò Bossini, con ...