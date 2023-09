Ligabue | ' Il mio nuovo album lo dedico all' Inter Scudetto? Si può fare | ma'

(Di martedì 19 settembre 2023) In occasione del lancio del suo'Dedicato a noi', in uscita il 22 settembre, Lucianoha parlato del suo amore per l', del derby dominato sul Milan e delle possibilità

Curiosità: Luciano Riccardo Ligabue, noto con il solo cognome Ligabue (Correggio, 13 marzo 1960), è un cantautore, chitarrista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico italiano.

In occasione del lancio del suo nuovo album 'Dedicato a noi', in uscita il 22 settembre, Lucianoha parlato del suo amore per l'Inter, del derby dominato sul Milan e delle possibilità scudettoIl sottotesto di questo disco potrebbe essere "fa la rivoluzione". Da dove nasce questa ... Ho sempre cercato di far parlare illavoro, mi sono sempre tenuto lontano da questo ...

Ligabue: «Mio figlio Suonando insieme ci siamo conosciuti. Critiche Ha spalle larghe» Corriere della Sera

Ligabue: "Dedico le mie canzoni al tempo che dobbiamo regalare a noi stessi" Sky Tg24

La Gazzetta dello Sport (F. Velluzzi) – La Champions League di Luciano Ligabue comincia il 9 ottobre all’Arena di Verona con il tour in cui lancia il nuovo album “Dedicato a noi”, quella della sua Int ...La maturità del padre di famiglia, ma con la stessa voglia di incendiare il palco degli esordi: Luciano Ligabue torna con un nuovo album, in uscita il 22 ...