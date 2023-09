Libia | la folla incendia la casa dell’ex sindaco di Derna I media occidentali cacciati dalla città distrutta | interrotte linee telefoniche e internet

(Di martedì 19 settembre 2023) Funzionari del governo “parallelo” dellaorientale hanno ordinato ai giornalisti stranieri di lasciare, ladi centomila abitanti semidall’uragano Daniel che nei giorni scorsi ha causato il crollo di due dighe, uccidendo un numero imprecisato di persone (almeno 11.300 secondo la Mezzaluna rossa). Lesono state. La situazione è precipitata dopo che nella notte unadi centinaia di manifestanti inferociti ha dato alle fiamme la, Abdulmenam al-Ghaithi, destituito – insieme a tutto il Consiglio comunale – dal primo ministro di Bengasi, Osama Hammad, in attesa delle conclusioni dell’indagine aperta ...

Curiosità: La prima guerra civile in Libia ha avuto luogo tra il febbraio e l'ottobre del 2011 e ha visto opposte le forze lealiste di Muammar Gheddafi e quelle dei rivoltosi, riunite nel Consiglio nazionale di transizione.

