Letizia Petris è amica di un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne

Curiosità: La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre 2023. È condotta da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.

L'ultima puntata del Grande Fratello , andata in onda ieri lunedì 18 settembre 2023, è stata a dir poco scoppiettante. Dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin, le concorrenti, Anita Olivieri e Grecia Colmenares si sono rese protagoniste di un confronto in diretta dopo la lite avvenuta durante la settimana.e le parole su Grecia Colmenares ...Sarà strategia" voto 6 Ci avevamo visto lungo: è entrata perfettamente nelle dinamiche del Grande Fratello ; infatti, non a caso la vediamo in qualsiasi clip dispensare consigli e ...

Una delle protagoniste di questo Grande Fratello è di certo Letizia Petris. La fotografa infatti fin dal primo momento ha attirato l'attenzione del web per via della sua forte storia, che senza dubbio ...