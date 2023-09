Leader sikh ucciso | il Canada espelle un diplomatico indiano

Curiosità: Il sikhismo è una religione monoteista nata nella città di Kartarpur Sahib, nell'India del XV secolo.

Il Canada ha espulso oggi un diplomatico indiano, ritenendo che Nuova Delhi possa essere responsabile dell'assassinio di unavvenuto nel Canada occidentale lo scorso giugno. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri canadese.L'omicidio delNijjar è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori da un tempionel Surrey lo scorso 18 giugno. I due killer mascherati hanno aspettato ilreligioso per un'...

Stunning allegations about India’s possible involvement in the killing of a Sikh leader in British Columbia. JUSTIN TRUDEAU and MÉLANIE JOLY are Big Apple-bound for UNGA Week. MOOD CHANGE — Prime ...Khalistan supporters protest in front of the Indian Consulate in Toronto on July 8, 2023 - Copyright AFP/File Geoff RobinsAbhaya SRIVASTAVACanada has accused India of involvement in the killing of a ...