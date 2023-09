Le Pen chiude le porte ai migranti di Lampedusa

(Di martedì 19 settembre 2023) Marine Le Penleai. “Nessun migrante dadeve mettere piede in Francia. Dobbiamo riprendere il controllo delle nostre frontiere. Spetta a noi nazioni decidere che entra e chi resta sul nostro territorio”, ha detto Le Pen. Le PenleaiMarine Le Pen dopo aver partecipato al

PARIGI Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin arriva a Roma, meno di ventiquattro ore dopo il viaggio di Marine Lea Pontida. Se la sintonia tra Lee Matteo Salvini è totale, le convergenze tra Darmanin e l'omologo Matteo Piantedosi si rivelano più complicate. "La Francia non si prepara ad accogliere una parte dei migranti", chiarisce ......con la popolare von der Leyen (dura sull'immigrazione irregolare) a Lampedusa nel giorno di Le...un fronte e se ne apre un'altro. Con Giorgia Meloni i rapporti... La miglior direttrice di ...

Marine Le Pen chiude le porte ai migranti. “Nessun migrante da Lampedusa deve mettere piede in Francia" ha detto Le Pen.Salvini a Pontida con Le Pen, Meloni a Lampedusa con von der Leyen. Nello stesso giorno, di fronte allo stesso enigma che da anni è una delle cause principali delle frizioni tra i paesi dell’Ue: come ...