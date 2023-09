Le pagelle di Lazio-Atletico Madrid 1-1 | Provedel la pareggia in extremis!

(Di martedì 19 settembre 2023) Le notti di Champions sono sempre affascinanti, ma soprattutto indimenticabili. Ne è un esempio ciò che è avvenuto oggi allo Stadio Olimpico in occasione della partita valida per la prima giornata della fase a gironi tra. Proprio quando i capitolini sembravano spacciati, nel recupero arriva il clamoroso gol del portiere biancoceleste Ivancon un colpo di testa da rapace d’area di rigore che regala il pareggio ai suoi. Al debutto in Coppa dei Campioni, l’ex estremo difensore dello Spezia risponde al primo vantaggio firmato Pablo Barrios dando speranza in vista del prosieguo del torneo. Ecco ledi. Ledi...

Curiosità: Simone Inzaghi (Piacenza, 5 aprile 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico dell'Inter.

Inizia con un pareggio il girone E della Champions della. All'Olimpico, al gol dell'Atletico Madrid a firma Pablo Barrios alla mezz'ora, ha risposto al 95' Provedel: il portiere, salito in area in occasione dell'ultima azione offensiva dei suoi, ha ...Ledella. Gol Provedel in- Atletico Madrid: cosa è successo .- Atletico Madrid: cosa ha funzionato e cosa no per Sarri . Striscione dei Tifosi dellaper Simeone . ...

PROVEDEL 10: Di più, non si può. Nove, come i centravanti veri, più un voto aggiuntivo per quello che salva tra i pali. Con il ciuffo biondo, all'ultimo respiro. Ivan ...Lazio Atletico Madrid pagelle: il portiere biancoceleste tiene lo svantaggio minimo e poi va a pareggiarla con un colpo di testa da bomber ...