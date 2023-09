Le dighe di Derna non erano vecchie eppure sono state spazzate via | molti i fattori coinvolti

(Di martedì 19 settembre 2023) Più di undicimila vittime e decine di migliaia di dispersi, con il timore che il saldo finale possa arrivare a ventimila morti. L’esito del catastrofico crollo di duea monte diin Libia orientale è stato spaventosamente grave. Le foto satellitari offrono una visione apocalittica dell’impatto dell’evento sul territorio costiero (v. Figura 1). Il crollo degli sbarramenti sul Wadiè stato direttamente causato dalla tempesta Daniel, un evento idrologico estremo classificato come Medicane dai meteorologi. Si parla di una pioggia superiore a 200 millimetri caduta in brevissimo tempo e di circa 400 nelle 24 ore su una terra mediamente bagnata da meno di due millimetri di pioggia nel mese di settembre. Ma sappiamo bene che paragonare la precipitazione media con quella di un nubifragio non ha alcun senso. E ha poco senso ...

Curiosità: Derna (in arabo , Darnah) è una città della Libia nord-orientale e capoluogo dell'omonimo distretto. La città conta 50 345 abitanti.

La catastrofe libica è la seconda più grave tra quelle dovute al crollo degli sbarramenti artificiali, in età moderna. L'analisi del professor Renzo Rosso ...Le Nazioni Unite hanno annunciato che le proprie agenzie che operano nella città di Derna, in Libia, stanno lavorando per prevenire la diffusione di malattie ed evitare una seconda crisi devastante ...