Lazio | Sarri | “Punto importante ma meritavamo la vittoria”

(Di martedì 19 settembre 2023) “Se c’era una squadra che meritava laeravamo noi. Anche prima del gol dello svantaggio la partita era in mano nostra. E’ un momento in cui non ci gira e non arrendersi alla sfortuna ha ripagato. Questo è unmoralmente e in ottica qualificazione. Noi nelle ultime tre partite abbiamo affrontano Napoli, Juventus e Atletico e ce la stiamo giocata alla pari. Attaccanti in crisi? Potevamo fare di più in rene a quanto giocato”. Così Maurizio, tecnico della, commenta il pareggio contro l’Atletico Madrid in Champions League ai microfoni di Mediaset. Poi una battuta sull’infortunio di Pellegrini con il tecnico che sottolinea come il difensore stia “facendo la risonanza, dalle prime immagini c’è la speranza che il problema al ginocchio non sia ...