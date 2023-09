Lazio | Sarri | 'Non ci siamo arresi alla sfortuna La fatica in attacco'

Curiosità: Maurizio Sarri (Napoli, 10 gennaio 1959) è un allenatore di calcio italiano, tecnico della Lazio.

... squadra mediocre e senza grande fantasia che fa della sua disciplina l'unica virtù, lanon ..., a rimorchio di un avvio di campionato balbettante, s'è ritrovato di fronte il Cholo, il ...Commenta per primo Né Immobile, né Zaccagni: è Ivan Provedel l'eroe dellanella prima in Champions League. Ma non per le sue parate: il classe '94 ha vestito i panni ...partita e da Maurizio...

Paolo Di Canio: «Lazio, sveglia o così affondi: Sarri deve dare la scossa. Garcia sta smontando il Napoli. Luk ilmessaggero.it

Ho detto speriamo che la metta lì”, ha dichiarato Provedel. Pareggio beffa per l’ex Simeone, mentre può festeggiare Sarri per una partita in cui la Lazio non meritava di perdere soprattutto per le ...Maurizio Sarri ha parlato al termine di Lazio-Atletico Madrid commentando la gara della sua squadra al debutto in Champions Un pari strappato al fotofinish ma più che meritato. Commenta così Maurizio ...